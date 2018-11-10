Увлечение спортом оказалось чревато долгосрочными запоями

Специалисты выяснили, что примерно каждый десятый мужчина демонстрирует симптомы дисморфобии, то бишь ожидает заведомо нереальных или преувеличенных результатов.

Таким образом, люди, стремящиеся накачать свои мышцы, всерьёз надеются, что каждый из них будет выглядеть как профессиональный спортсмен, и считает поражением любой результат непродолжительных тренировок.

Получается так, что "недостижимая" цель превращается для спортсмена в серьезную преграду, падение перед которой приводит к депрессии и запоям.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американские ученые доказали свойство алкоголя, позволяющее притупить бдительность и способность к запоминанию человеческого мозга будучи под его влиянием.