Утвердили новые правила получения дипломов для медиков

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Сейчас Украина составила следующую схему для студентов-медиков: один экзамен сдают на 3 курсе и второй - на выпускном курсе. Этот экзамен проводит и администрирует Центр тестирования при МОЗ. С 2019 года будет введена комплекснуа аттестация знаний студента - единый государственный квалификационный экзамен.

Подобное "ВНО для медиков" позволяет решить одновременно несколько проблем. В частности, речь идет об объективной экзаменации, интеграции украинской медицины в мировую, уменьшение коррупции и содействие выпуску профессионального врача, который не отличается от профессионального врача за рубежом.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Верховная рада Украины провалила законопроект №6634 "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины".