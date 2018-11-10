США предоставили Украине новейшее оборудование по противодействию "бот-хакам"

По его словам, обоюдное сотрудничество в сфере безопасности киберпространства в очередной раз доказывает, что Украина будет готова к возможным провокациям со стороны РФ.

Помощь была предоставлена в рамках соглашения USA IT. На сегодняшний день ведутся работы по монтажу оборудования и инсталляции программного обеспечения в Центре оперативного реагирования на киберинциденты.

"Этот проект одобрен большинством стран НАТО, сейчас мы ведем переговоры по финансированию этого проекта", - подытожил Рапко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина и Германия договорились активизировать сотрудничество по кибербезопасности и в сфере электронного правительства.