Сегодня мир отмечает Всемирный день науки и развития

ООН не случайно выбрала именно эту знаменательную дату 10 ноября. Это сделано для того, чтобы акцентировать внимание международного сообщества на статье 27 Всеобщей декларации прав человека, которой сегодня исполняется 70 лет.

Всемирный день науки предоставляет возможность мобилизовать все заинтересованные стороны вокруг темы науки за мир и развитие, а также мотивировать государству к финансированию масштабных технологических проектов.

В этот день традиционно проводятся конференции и форумы, на которых обсуждаются проекты, работающие в интересах мира и развития на благо человеческой цивилизации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера в мире отмечалась годовщина падения Берлинской стены.