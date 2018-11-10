Прогноз погоды в Украине на сегодня: в столице до конца дня будет сохранятся безоблачная погода

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 7-9 градусов выше нуля.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустятся до 3-4 градусов ниже нуля ночью, днем стоит ожидать 5-8 с плюсом.

На востоке Украины ближе к вечеру стоит ожидать осадков, температура днем ​5-7, ночью 1-2 со со знаком минус.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 5-7 градусами с плюсом.

На юге страны тоже будет холодно - до 8 с плюсом.

На протяжении всего дня небо в Киеве будет покрыто облаками. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что на выходные 10-11 ноября в Украине в дневное время все еще ожидается плюсовая температура, но с пронизывающим ветром и туманами. Ночью уже возможны заморозки до - 4 мороза, но осадков не предвидится.