13:22 10.11.2018 | Общество | Новости
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Ким Кардашьян вынуждена была покинуть свой особняк из-за сильных пожаров в Калифорнии

Калифорнийский пожар сжег виллу Ким Кардашьян и Канье Уэста. Об этом передает Daily Mail.

Ким Кардашьян вынуждена была покинуть свой особняк из-за сильных пожаров в Калифорнии

Сообщается, что огонь полностью уничтожил весь двор. гаражный ангар, бассейн и домики для отдыха. Огонь очень близко подобрался к дому Lady Gaga, которая уже покинула особняк, предварительно предупредив хозяев соседних вилл - Уила Смита и Брэда Купера.

Тушением пожара продолжают заниматься спасательные службы, но огонь пока не удается локализировать даже в прибережных районах. 

По данным спасателей огонь уже уничтожил около тысячи жилых домов. Власти эвакуировали город Парадайс, который полностью выгорел, и несколько близлежащих населенных пунктов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в твиттере пожарной службы Лос-Анджелеса появилось уведомление о срочной эвакуации жителей престижного туристического района Малибу.


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