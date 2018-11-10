Ким Кардашьян вынуждена была покинуть свой особняк из-за сильных пожаров в Калифорнии

Сообщается, что огонь полностью уничтожил весь двор. гаражный ангар, бассейн и домики для отдыха. Огонь очень близко подобрался к дому Lady Gaga, которая уже покинула особняк, предварительно предупредив хозяев соседних вилл - Уила Смита и Брэда Купера.

Тушением пожара продолжают заниматься спасательные службы, но огонь пока не удается локализировать даже в прибережных районах.

По данным спасателей огонь уже уничтожил около тысячи жилых домов. Власти эвакуировали город Парадайс, который полностью выгорел, и несколько близлежащих населенных пунктов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в твиттере пожарной службы Лос-Анджелеса появилось уведомление о срочной эвакуации жителей престижного туристического района Малибу.