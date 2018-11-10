Домоседство является главной причиной преждевременной слепоты

Ученые привлекли к своим экспериментам детей и взрослых 1989 и 2001 годов рождения. Оказалось, что дети, часто бывающие за пределами помещения, в целом обладали более острым зрением, чем домоседы.

В другом же случае, проблемы со зрением были связана с частым использование электронных гаджетов, по типу смартфонов и ноутбуков. По мнению исследователей, также не может в полной мере объяснить скорость распространения близорукости среди подрастающего поколения.

Таким образом, исследователи доказали, что причиной плохого зрения у детей являются отнюдь не плохие гены их родителей, а как раз-таки внешние раздражители.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американские ученые создали суперкомпьютер, имитирующий человеческий мозг.