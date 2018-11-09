В Житомире прокурор попался на крупной взятке

Служитель Фемиды попался на крупной взятке. Он требовал от местного предпринимателя две тысячи долларов.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, в пятницу, 9 ноября 2018 года, непосредственно после получения денег прокурор был задержан в порядке статье Получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере Уголовного Кодекса Украины.

Оперативники установили, что злоумышленник за указанную сумму обещал не подавать иск в суд о признании недействительным договора аренды комплекса гидротехнических сооружений на территории одного из сельских советов. Он был задержали возле места работы после получения всей суммы и сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Виннице сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного врача. Он вымогал взятку в размере четырех тысяч долларов у местного жителя. Как сообщает в четверг, 8 ноября, пресс-служба СБУ, за эти деньги врач обещал помочь установить пожизненную группу инвалидности, на которую мужчина и так имел законное право.