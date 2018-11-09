В Виннице на взятке попался врач

Он вымогал взятку в размере четырех тысяч долларов у местного жителя. Как сообщает в четверг, 8 ноября, пресс-служба СБУ, за эти деньги врач обещал помочь установить пожизненную группу инвалидности, на которую мужчина и так имел законное право.

Полиция задержали медика в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного дела сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 7 ноября, в Киеве военные прокуроры совместно с сотрудниками СБУ задержали за получение взятки заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.