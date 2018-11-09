01:00 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207480:Polishuk

В Виннице на взятке попался врач

В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного врача.

В Виннице на взятке попался врач

Он вымогал взятку в размере четырех тысяч долларов у местного жителя. Как сообщает в четверг, 8 ноября, пресс-служба СБУ, за эти деньги врач обещал помочь установить пожизненную группу инвалидности, на которую мужчина и так имел законное право.

Полиция задержали медика в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного дела сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 7 ноября, в Киеве военные прокуроры совместно с сотрудниками СБУ задержали за получение взятки заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.


Поделиться
Читайте также:

  • Первого июля 2018 года "Винницкая птицефабрика", входящая в аграрный холдинг МХП, запустила вторую линию производства в Ладыжине Винницкой области. По состоянию на пятое июля ее инкубатор, производительностью 177 млн яиц в год, — наибольший в мире. Как отметил исполнительный директор ООО "Винницкая птицефабрика" Игорь Лещенко, за один день предприятие перерабатывает 0,5 млн. Также ожидается, что в 2020 году птицефабрика сможет производить около 560 тыс. тонн мяса птицы. При этом, директор "МХП Эко Энерджи" Иван Тракслер заявил, что к концу текущего года МХП введет в эксплуатацию второй биогазовый комплекс, сооружение которого заканчивается (первый — на базе "Орель-Лидер"). Здесь будут перерабатывать куриный помет на тепловую и электрическую энергию. Планируется, что за день комплекс будет превращать на биогаз около 460 тонн/сутки отходов и получать около 10 тыс. кВт электроэнергии в час. Это будет происходить в бетонных емкостях, минимальный ресурс которых 30 лет. Таким образом, птицефабрика сможет использовать свои ресурсы полностью, а также производить электрики на 15 тысяч квартир, утилизировать помет и обеспечивать 40% ресурсов своей потребности в горячей воде и паре благодаря генераторам.

  • По состоянию на пятое октября 2018 года у следствия довольно много доказательного материала, чтобы раскрыть убийство активистки Екатерины Гандзюк. Соответствующие факты полностью могут доказать вину заказчиков, считают в Национальной полиции Украины.

  • На сегодняшний день уже почти 15 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами.

  • Сотрудники правоохранительных органов Ивано-Франковской области объявили в розыск депутата одного из городских советов Прикарпатья, который во время неправомерной выгоде получил 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает Нацполиция Ивано-Франковской области.

  • Полиция Болгарии в понедельник, 29 октября, задержали около 20 человек.
 
Полиция начнет проверки "евроблях" через 180 дней после вступления закона в силу, - Южанина НБУ определил операционную цель монетарной политики Волкер в конце ноября посетит Украину Туск в начале 2019 года посетит Украину, - Порошенко
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив