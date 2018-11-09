06:30 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в пятницу будет теплая погода днем, ночью - заморозки

В Украине в пятницу, 9 ноября, погода почти не изменятся.

В Украине в пятницу будет теплая погода днем, ночью - заморозки

На всей территории страны сохранится сухая погода, прохладная ночью и довольно теплая днем. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 7-12 градусов тепла, а на Прикарпатье и Закарпатье 14-17 градусов тепла.

В Киеве сегодня на смену пасмурному утру придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до минус 2 градусов. Днем потеплеет до 9-11 градусов.

На западе Украины без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градуса. Девная температура воздуха составит 8-13 градусов.

На севере Украины в пятницу также сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет от 0 до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.

В центре страны сегодня осадков также не предвидится. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза. Днем потеплеет до 7-12 градусов.

На востоке Украины сегодня сухая и теплая погода. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью опустится до минус 1-6 градусов, Днем поднимется до плюс 6-11 градусов.

На юге Украины в пятницу осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 до минус 4 градуса. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.

В Крыму сегодня только также теплая и сухая погода. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 0-5 теплых градусов. Днем потеплеет до 9-14 градусов.

Народный прогноз: 9 ноября отмечается день памяти преподобного Нестора Летописца Печерского. С этого времени начинает по ночам замерзать вода. В старину говорили: Сядет осень на бугор, обоймет колени - упадет в ее подол последний лист осенний. Наши предки приметили, если у зайца шерсть побелела - зима близко.


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