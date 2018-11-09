08:15 09.11.2018 | Общество | Новости
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В Северном Ледовитом океане произошло мощное землетрясение

В Северном Ледовитом океане в ночь на пятницу, 9 ноября, произошло сильное землетрясение.

В Северном Ледовитом океане произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 6,8 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр подземных толчков находился в районе острова Ян-Майен между Гренландским и Норвежским морями в 125 километрах юго-восточнее населенного пункта Олонкинбюэн.

На данный момент угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, два новых землетрясения с разницей в три минуты зафиксированы в западной части Грузии во вторник утром, 6 ноября. Подземные толчки магнитудой 5,1 баллов по шкале Рихтера были ощущались в западной части страны. Как сообщил национальный центр сейсмического мониторинга первое землетрясение произошло в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети около пяти часов утра. По предварительным данным, землетрясение не привело к разрушениям.


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