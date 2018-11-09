В Киевской области подросток распылил в школе газ: девять детей госпитализированы –ФОТО

В результате инцидента из школы эвакуировали 30 человек, девятеро из них пришлось направить в больницу. Полицию вызвали медики.

На территории школы проводятся следственно-оперативные работы. Работники ГСЧС проверяю школу.

Полиция уже установила личность подростка, а также подтвердила наличие перцового баллончика в свободной продаже. Выясняются мотивы поступка ученика.

В ближайшее время будет делу присвоят квалификацию.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Каменском Днепропетровской области из-за проблем с отоплением продлили каникулы. Не вышли на учебу дети из 19 школ.