В Киевской области подросток распылил в школе газ: девять детей госпитализированы –ФОТО

Пятнадцатилетний подросток распылил в Таращенской школе Киевской области перцовый газ, в результате чего несколько детей госпитализированы. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области.
В результате инцидента из школы эвакуировали 30 человек, девятеро из них пришлось направить в больницу. Полицию вызвали медики.
На территории школы проводятся следственно-оперативные работы. Работники ГСЧС проверяю школу.
Полиция уже установила личность подростка, а также подтвердила наличие перцового баллончика в свободной продаже. Выясняются мотивы поступка ученика.
В ближайшее время будет делу присвоят квалификацию.
Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Каменском Днепропетровской области из-за проблем с отоплением продлили каникулы. Не вышли на учебу дети из 19 школ.