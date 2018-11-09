12:16 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Каменском из-за отсутствия отопления не работают школы

В 19 школах Каменского в Днепропетровской области продлили каникулы из-за проблем с отоплением. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Каменском из-за отсутствия отопления не работают школы

На внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности было принято решение ввести дополнительные каникулы в школах правобережной части города. Пауза в обучении продлится до 18 ноября.

Не выйдут на занятия ученики школ №4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 23, 26, 31, 32, 35, а также студенты технического лицея. Теплом данные учебные заведения обеспечивает АО Днепровская ТЭЦ.

Согласно нормам, температура в классах не должна быть ниже 18 градусов по Цельсию. Комиссия, в состав которой вошли чиновники и руководители образовательных учреждений, постановила, что на протяжение осенне-зимнего периода нужную температуру будут обеспечивать с помощью обогревателей и электрических панелей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после инцидента в школьной столовой в Киеве первоклассница впала в кому. Администрация учреждения вину отрицает.


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