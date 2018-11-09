10:15 09.11.2018 | Общество | Новости
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В Каире самолет совершил экстренную посадку из-за драки украинских туристов

Рейс YE5015 Киев – Шарм-эль Шейх от 8восьмого ноября был вынужден совершить экстренную посадку в Каире из-за драки пассажиров на борту. Об этом сообщила пресс-служба туроператора Join Up!

В Каире самолет совершил экстренную посадку из-за драки украинских туристов

Пассажиров самолета авиакомпания YanAir поселила в отеле Cyrene Island 4*, предоставив питание на время ожидания следующего рейса.

По информации туроператора, данный инцидент стал причиной задержек еще четырех рейсов, связанных между собой. А именно:

YE5021 02:00 (было) - BAY2091 Киев - Хургада 06:05 / 10:05
YE5214 07:00 (было) - BAY2094 Хургада - Львов 11:05 / 15:05
YE5213 12:00 (было) - BAY2093 Львов - Хургада 16:05 / 20:05
YE5022 17:00 (было) - BAY2092 Хургада - Киев 21:05 / 01:05

Join Up! работает на украинском рыке с 2005 года, гендиректор компании Юрий Альба также является одним из бенефициаров авиакомпании SkyUP Airlines.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", В среду, 7 ноября, во время взлета самолет индонезийкой авиакомпании Lion Air врезался в мачту освещения. В результате происшествия вылетом Boeing 737 был выведен из строя.


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