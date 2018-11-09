11:38 09.11.2018 | Общество | Новости
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В Испании привлекут к ответственности мужчину, который угрожал премьеру

Верховный суд Каталонии судит мужчину, которого в сентябре задержали за угрозы в интернете убить испанского премьер-министра Педро Санчеса. Вероятно, мужчина разозлился через намерения премьера эксгумировать останки генерала Франко. 

В Испании привлекут к ответственности мужчину, который угрожал премьеру

Об этом сообщают международные СМИ.

63-летнего жителя города Таррас в Каталонии арестовали в середине сентября, сразу после опубликованных  в сети угроз. По данным газеты Publico, мужчина угрожал убить Санчеса, потому что был «в ярости на намерение премьера» эксгумировать и перезахоронить бывшего диктатора Испании  - генерала Френсиса  Франко.

Также во время обысков у него дома был обнаружен арсенал оружия. Стоит подчеркнуть, что подозреваемый не имел разрешения на оружие.

Поэтому преступнику инкриминируют “планирование вооруженного нападения на представителя власти”, а также угрозу убийством, незаконное владение оружием, боеприпасами, взрывчаткой и преступление на почве ненависти.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", городской совет Барселоны предлагает упразднить монархию в Испании.


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