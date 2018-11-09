В Испании привлекут к ответственности мужчину, который угрожал премьеру

Об этом сообщают международные СМИ.

63-летнего жителя города Таррас в Каталонии арестовали в середине сентября, сразу после опубликованных в сети угроз. По данным газеты Publico, мужчина угрожал убить Санчеса, потому что был «в ярости на намерение премьера» эксгумировать и перезахоронить бывшего диктатора Испании - генерала Френсиса Франко.

Также во время обысков у него дома был обнаружен арсенал оружия. Стоит подчеркнуть, что подозреваемый не имел разрешения на оружие.

Поэтому преступнику инкриминируют “планирование вооруженного нападения на представителя власти”, а также угрозу убийством, незаконное владение оружием, боеприпасами, взрывчаткой и преступление на почве ненависти.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", городской совет Барселоны предлагает упразднить монархию в Испании.