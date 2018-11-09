08:59 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четверг двое украинских военнослужащих на Донбассе получили ранения

Минувшие сутки четверг, 8 ноября, на Донбассе прошли неспокойно.

В четверг двое украинских военнослужащих на Донбассе получили ранения

Боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

При этом оккупанты четыре раза применяли вооружения, запрещенные Минскими соглашениями. результате боевых действий ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, российские наемные войска и подчиненные им боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

В основном велся прицельный огонь из гранатометов, различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку Павлополя и Крымского. Именно у последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность.

Сегодня с утра враждебных обстрелов пока не зафиксировано.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки один боевик был уничтожен, санитарные же потери противника составляют 11 человек.

Напомним, за минувшие сутки среду, 7 ноября, боевики 19 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения.


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