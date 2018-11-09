09:18 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинский омбудсмен провела встречу с руководителем ООС

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова провела встречу с руководителем операции объединенных сил Сергеем Наевым. Встреча состоялась в рамках визита литовской делегации на Донбасс.

Украинский омбудсмен провела встречу с руководителем ООС

Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного.

В ходе встречи командующий ООС Сергей Наев проинформировал международную делегацию о полномочиях военнослужащих в зоне ООС, а также о работе КПВВ.

По его словам, в связи с увеличением количества людей, пересекающих пункт пропуска, было принято решение о расширении количества персонала на всех КПВВ. Кроме того, на двух КПВВ, а именно в Марьинке и Станице Луганской провели реконструкцию.

К слову, Денисова намерена ходатайствовать перед Кабмином о скорейшем принятии Порядка пересечения линии разграничения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", глава дипломатического представительства Литвы в Украине Марюс Януконис и главный парламентский омбудсмен Литвы Аугустинас Норматас прибыли с визитом в Донецкую область


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