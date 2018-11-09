Стильная кухня: выбираем кухонную мебель со вкусом

Для этого не обязательно обладать дизайнерскими навыками, но наличие вкуса может помочь владельцу жилья. Лучшая мебель - та, которая изготовлена и качественных материалов.

Наиболее востребованными разновидностями сырья для производства мебели остаются древесина и металл. Перед приобретением стоит обратить внимание на то, что:

- деревянные элементы должны иметь водоотталкивающую пропитку. Это касается рабочих поверхностей как из ДСП, так и из цельного массива. Только пропитка поможет защитить материал от преждевременного износа;

- металлические конструкции должны быть крепко соединены между собой. От качества крепления зависит то, как долго прослужит приобретённый предмет интерьера.

- меблировка должна быть не только практичной, но и эргономичной. Для этого необходимо рационально оценить масштаб кухни. Проведение измерений поможет понять, какого размера должна быть мебель.

Если хотите слышать от гостей комплименты о том, что локация выполнена со вкусом, стоит обратить внимание на популярные оттенки. Кухонный гарнитур должен отвечать модным тенденциям. Можно добавить больше элементов цвета металлик или добавить больше ярких предметов.

Если переживаете, что трендовые решения скоро выйдут из моды, просто отдайте предпочтение классике. Продукцию, соответствующую стилю, можно найти в интернет-магазине "Фешемебельный".

Стол для кухни – важный компонент домашнего пространства

При выборе стола лучше отдать предпочтение благородным породам дерева. Бук, ясень, дуб – эти сорта отлично сохраняются даже после десятков лет ежедневного использования. В моде круглые столешницы, но можно заказать и прямоугольную конструкцию.

Подходящий выбор для небольшого помещения – стол-трансформер. Можно изменять параметры изделия в зависимости от того, какое необходимо количество посадочных мест. Если вас заинтересовал раскладной стол для кухни то https://feshmebel.com.ua/ – это место, где есть достойный ассортимент.

В зависимости от того, какой стиль преобладает в жилье, можно приобрести стол из пластика, ротанга, дополненный стеклом, металлом и другими элементами. Каждая разновидность сырья придает самому важному изделию на кухне особый шарм. Правильно сочетая предметы мебели по материалам, владелец жилья создает приятную атмосферу. А уют важен и в повседневной жизни, и во время приема гостей.