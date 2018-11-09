Социальные гарантии - это основа основ для правоохранителя европейского стандарта - Сергей Князев

По его словам, для эффективного и успешного развития ведомства нужны социальные гарантии полицейского, соответствующие европейским стандартам. На сегодняшний день уже разработан и принят Правительством мотивационный пакет для полицейского.

В ближайшие несколько месяцев первые служащие уже смогут получить социальное жилье, льготы на транспорт и другие общественные услуги.

"Мы делаем важные шаги для того, чтобы стать найдиевишим органом исполнительной власти. Полиция должна иметь не только высокий уровень доверия населения, но и выйти на уровень наиболее успешного подразделения в системе государственного строительства", - отметил главный правоохранитель страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Сергей Князев заверил, что нападавшим на Гандзюк грозит до 15 лет или пожизненное.