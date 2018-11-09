23:40 09.11.2018 | Общество | Новости
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Сегодня мир отмечает годовщину падения Берлинской стены

Сегодня, 9 ноября, мир отмечает юбилей крушения одного из главных символов холодной войны – Берлинской стены. Об этом говорится на официальном сайте ООН. 

Сегодня мир отмечает годовщину падения Берлинской стены

Строительство началось 13 августа 1961 года по приказу советского руководства, которое переложило все хлопоты на коммунистическую партию ГДР.

Новая "благодетель" была знаковым символом репрессии времен "холодной войны". На всем протяжении 155-километровой границы была сооружена сложная система заграждений и укреплений: стена высотой 3,60 метра, изготовленная из бетонных плит, патрулируемая полоса, известная как «полоса смерти», и траншея.

 Падение стены 9 ноября 1989 года в результате мирной революции в Восточной Германии стало одним из самых счастливых моментов в истории немецкого народа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Германии планирует в скором времени восстановить часть Берлинской стены. Известно, что такие действия запланированы в рамках арт-проекта, который стартует в середине октября.


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