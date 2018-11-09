12:42 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Харьковом родителей обвиняют в убийстве трехлетней дочери

В Купянском районе Харьковской области родителей подозревают в пытках и убийстве трехлетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.  

Под Харьковом родителей обвиняют в убийстве трехлетней дочери

Фельдшер скорой помощи сообщил о загадочной смерти ребенка в поселке Ковшаровка еще 24 сентября. Тогда мать девочки заявила о том, что та умерла от того, что подавилась яблоком.

По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы стало известно, что причиной летального исхода стала закрытая черепно-мозговая травма. В полиции по факту смерти ребенка возбудили уголовное дело.

В четверг, 8 ноября, мать девочки и ее сожителя оповестили о подозрении в при частности к смерти ребёнка. Их обвиняют по второй части статьи 127 Уголовного кодекса Украины (истязания). Если вина родителей будет доказана, им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Закарпатской области от кори умер 12-летний мальчик. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось.  


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