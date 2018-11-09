Победительницу конкурса красоты посадят в тюрьму

Об этом сообщают международные СМИ.

Согласно информации, девушка обманом пригласила к себе домой богатого турецкого бизнесмена, с которым она познакомилась в интернете. Когда человек оказался в квартире Сибел, на него набросились пятеро незнакомцев и раздели. После этого модель сделала несколько фото с целью шантажа. За то, чтобы снимки не попали в сеть, Демиралп требовала 240 тысяч турецких лир (1, 2 млн гривен).

Также сообщается, что Сибел Демиралп, которая выиграла конкурс красоты "Королева Евразии 2016", признала свою вину и плакала в суде.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", известная украинская телеведущая Анна Горбань, которая ранее получила титул "Mrs. Ukraine World 2018 Grand Prix", представит страну на конкурсе "Mrs. Planet 2018".