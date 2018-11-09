Красный Крест вновь отправил гуманитарную помощи на Донбасс

В пятницу утром, 9 ноября, через контрольный пункт Новотроицкое въехали три грузовика с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста.
Они отправились на оккупированную территорию Украины. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, автомобили везут более 30 тонн груза.
В частности, грузовики везут строительные материалы, автозапчасти, медицинские препараты и пищевые наборы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 ноября Красный Крест отправил на Донбасс более 50 тонн гумпомощи. А 18 октября Красный Крест отправил на неподконтрольную часть Донбасса 7 грузовиков с гуманитарной помощью.