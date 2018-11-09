Красный Крест вновь отправил гуманитарную помощи на Донбасс

Это первое конкретное проявление хваленого франко-российского сближения по сирийскому досье, о котором говорили Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге 24 мая. В ночь с 20 на 21 июля 50 т гуманитарной помощи, предоставленной Парижем, были доставлены в Сирию российским военным самолетом. До сих пор ни одна западная столица не сотрудничала с Москвой, главным союзником Дамаска, с целью доставки гуманитарной помощи в Сирию, пишут журналисты Le Monde Изабель Мандро, Элен Саллон и Бенжамен Барт.