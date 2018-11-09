Из жизни ушла известная журналистка

О ее смерти сообщил фотокорреспондент Ян Доброносов.

"Инна Жмуд. Вечная память!", - написал он на своей странице в Facebook.



Инна Жмуд работала выпускающим редактором новостной программы "Факты" на телеканале ICTV. В 2017 году у нее диагностировали редкую форму онкологии – адренокортикальную карценому. Болезнь поразила надпочечники. В Украине Ирине сделали две операции, она прошла несколько курсов химиотерапии в немецкой клинике. Коллеги-журналисты из различных медиа помогали собирать деньги на лечение.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", скончался украинский журналист и писател Николай Босак.