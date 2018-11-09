03:00 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из жизни ушла известная журналистка

Умерла известная украинская журналистка Инна Жмуд умерла  на 36-м году жизни. Об этом стало известно в четверг вечером, восьмого ноября.

Из жизни ушла известная журналистка

О ее смерти сообщил фотокорреспондент Ян Доброносов.

"Инна Жмуд. Вечная память!", - написал он на своей странице в Facebook.

Инна Жмуд работала выпускающим редактором новостной программы "Факты" на телеканале ICTV.  В 2017 году у нее диагностировали редкую форму онкологии – адренокортикальную карценому. Болезнь поразила надпочечники. В Украине Ирине сделали две операции, она прошла несколько курсов химиотерапии в немецкой клинике.  Коллеги-журналисты из различных медиа помогали собирать деньги на лечение.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", скончался украинский журналист и писател Николай Босак.


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