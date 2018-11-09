18:22 09.11.2018 | Общество | Новости
100207551:test

ИГ взяла ответственность за бунт в тюрьме, в котором погибли 27 человек

Террористическая группировка "Исламское государство" заявило об ответственности за бунт в Таджикистанской тюрьме, забравший жизни минимум 27 человек. Об этом сообщили украинские СМИ.

ИГ взяла ответственность за бунт в тюрьме, в котором погибли 27 человек

Заявление экстремистских боевиков было опубликовано в агентстве Amaq. Согласно нему, причиной бунта послужило нападения заключенного, который является членом "ИГ" на тюремного охранника.

По словам правоохранителей из Таджикистана, бунт в колонии организовали сторонники группировки, осужденные за религиозный экстремизм и терроризм.

Заключенных удалось подавить силами полицейского спецназа Согдийской области. В ходе операции погибли охранник тюрьмы и спецназовец.

Стоит отметить, что власть страны до сих пор не дала никаких комментариев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", шесть охранников таджикистанской тюрьмы госпитализированы в результате бунта заключенных.


Поделиться
Читайте также:
 
Легендарный футболист Дидье Дрогба завершил карьеру Порошенко выдаст гранты молодым кинематографистам На выходных температура опустится до 4 градусов мороза - ФОТО В Житомире прокурор попался на крупной взятке
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив