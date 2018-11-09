ИГ взяла ответственность за бунт в тюрьме, в котором погибли 27 человек

Заявление экстремистских боевиков было опубликовано в агентстве Amaq. Согласно нему, причиной бунта послужило нападения заключенного, который является членом "ИГ" на тюремного охранника.

По словам правоохранителей из Таджикистана, бунт в колонии организовали сторонники группировки, осужденные за религиозный экстремизм и терроризм.

Заключенных удалось подавить силами полицейского спецназа Согдийской области. В ходе операции погибли охранник тюрьмы и спецназовец.

Стоит отметить, что власть страны до сих пор не дала никаких комментариев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", шесть охранников таджикистанской тюрьмы госпитализированы в результате бунта заключенных.