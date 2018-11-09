Еврокомиссар Хан отреагировал на трагедию с активисткой Гандзюк

Об этом он сообщил в ходе встречи с гражданскими активистами, которая состоялась во время его визита в Киев.

Еврокомиссар отметил, что без строгого соблюдения верховенства права и независимых судебных институтов не будет стабильным, современной и процветающей Украины.

Участница встречи, председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик подчеркнула, что вслед за Ангелой Меркель еврокомиссар Йоханнес Хан теперь тоже хочет знать, кто заказал Катю Гандзюк.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Временная следственная комиссия Верховной рады по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк частично будет работать в закрытом режиме без присутствия журналистов.