09:55 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207503:di

Еврокомиссар Хан отреагировал на трагедию с активисткой Гандзюк

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что убийцы Екатерины Гандзюк и нападающие на общественных активистов должны быть привлечены к ответственности. 

Еврокомиссар Хан отреагировал на трагедию с активисткой Гандзюк

Об этом он сообщил в ходе встречи с гражданскими активистами, которая состоялась во время его визита в Киев.

Еврокомиссар отметил, что без строгого соблюдения верховенства права и независимых судебных институтов не будет стабильным, современной и процветающей Украины.

Участница встречи, председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик подчеркнула, что вслед за Ангелой Меркель еврокомиссар Йоханнес Хан теперь тоже хочет знать, кто заказал Катю Гандзюк.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Временная следственная комиссия Верховной рады по расследованию убийства активистки  Екатерины Гандзюк частично будет работать в закрытом режиме без присутствия журналистов. 


Поделиться
Читайте также:
 
Чумак стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике - ФОТО Британия добивается введение новых санкций по делу Скрипаля В Мексике застрелили дочь депутата - ВИДЕО В Киеве произошло смертельное ДТП - ФОТО
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив