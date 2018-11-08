Зима 2018–19 с "ТУИ" — раннее бронирование туров открыто

Условия акции раннего бронирования

В заманчивой акции, которая сделает зимние каникулы просто незабываемыми, участвуют несколько популярных среди украинских туристов стран. Это Египет и Объединенные Арабские Эмираты — они «отвечают» за пляжную часть зимнего отдыха. Ну а со сноубордом или горными лыжами можно отправиться на курорты Андорры, Австрии и Финляндии.

Горящие путевки в Египет www.tui.ua/tours/africa/egypt / — отличная идея, чтобы весело провести праздничные деньки. В то время, когда в городах Украины идет снег и морозно, в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде и на других курортах гостеприимной арабской страны туристы купаются в море и греются на пляже. Стоит ли говорить о том, что отдых в Египте привлекателен в любое время года, а зимой превращается в особенное удовольствие.

То же самое можно сказать и об ОАЭ, где в зимние месяцы, помимо отдыха у моря, можно посвятить время интересным экскурсиям и шопингу.

Акция раннего бронирования дает возможность:

- Получить скидку на проживание в отеле до 40 %.

- Избежать переплат при первоначальном взносе всего в 30 %.

- Выбрать вариант размещения из огромного количества отелей разного уровня и ценовых категорий.

Даты бронирования путевок по акции: с 31 августа по 31 октября 2018 г. Заезды — с 1 октября 2018 г. по 31 марта 2019 г.

Полная оплата (оставшиеся 70 % после первого взноса) должна быть внесена за 2 недели до вылета в безвизовые страны и за 21 день в те страны, куда необходимо оформить визу.

Стоит учесть, что замена путешественников возможна по запросу, но любые изменения дат поездки, отеля, типа номера, ведут к аннуляции акционного тура. Также условия зимней акции не суммируются с другими предложениями по скидкам, не могут быть применены для больших групп туристов (25 человек и более).

О компании

Туристический оператор "ТУИ" — компания с безупречной репутацией, объединяющая более 200 турагентств по всей Украине. Является частью TUI Group — международного холдинга с основным офисом в Германии.

Связаться с представителем туроператора можно по телефонам:

- +380 (44) 205–00–40 — для звонков из-за рубежа;

- 0 (800) 50–03–94 — для контактов с территории Украины (звонки бесплатные с городских стационарных телефонов).