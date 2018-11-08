Зима 2018–19 с "ТУИ" — раннее бронирование туров открыто

Туроператор "ТУИ" помогает туристам строить планы на зиму — чтобы она была одновременно и горячей, и наполненной зимними развлечениями. Скидки по акции раннего бронирования помогут выбрать оптимальные по цене и условиям путевки для всей семьи.
В заманчивой акции, которая сделает зимние каникулы просто незабываемыми, участвуют несколько популярных среди украинских туристов стран. Это Египет и Объединенные Арабские Эмираты — они «отвечают» за пляжную часть зимнего отдыха. Ну а со сноубордом или горными лыжами можно отправиться на курорты Андорры, Австрии и Финляндии.
Горящие путевки в Египет
То же самое можно сказать и об ОАЭ, где в зимние месяцы, помимо отдыха у моря, можно посвятить время интересным экскурсиям и шопингу.
Акция раннего бронирования дает возможность:
- Получить скидку на проживание в отеле до 40 %.
- Избежать переплат при первоначальном взносе всего в 30 %.
- Выбрать вариант размещения из огромного количества отелей разного уровня и ценовых категорий.
Даты бронирования путевок по акции: с 31 августа по 31 октября 2018 г. Заезды — с 1 октября 2018 г. по 31 марта 2019 г.
Полная оплата (оставшиеся 70 % после первого взноса) должна быть внесена за 2 недели до вылета в безвизовые страны и за 21 день в те страны, куда необходимо оформить визу.
Стоит учесть, что замена путешественников возможна по запросу, но любые изменения дат поездки, отеля, типа номера, ведут к аннуляции акционного тура. Также условия зимней акции не суммируются с другими предложениями по скидкам, не могут быть применены для больших групп туристов (25 человек и более).
Туристический оператор "ТУИ" — компания с безупречной репутацией, объединяющая более 200 турагентств по всей Украине. Является частью TUI Group — международного холдинга с основным офисом в Германии.
Связаться с представителем туроператора можно по телефонам:
- +380 (44) 205–00–40 — для звонков из-за рубежа;
- 0 (800) 50–03–94 — для контактов с территории Украины (звонки бесплатные с городских стационарных телефонов).