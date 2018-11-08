Во Львове в четверг вновь начнут отопительный сезон

Как сообщила пресс-служба Львовской городской рады, сегодня утром теплоснабжающие предприятия города начнут процесс восстановления подачи отопления.

Местные власти также отметили, что сегодня, согласно прогнозу синоптиков, среднесуточная температура опустится до 7 градусов тепла, а нормой является 8 градусов тепла. В связи с этим было принято решение возобновить подачу отопления для населения с 8 ноября.

При этом заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак, система теплоснабжения к работе готова. Благодаря качественной работе по ремонту и модернизации объектов теплоснабжения в течение последних лет, подача тепла в дома будет восстановлена в кратчайшие сроки, а температура теплоносителя будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 29 октября 2018 года в связи с повышением температуры воздуха во Львове приостановили отопительный сезон для населения.