15:19 08.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине объявили в розыск 12 тысяч должников по алиментам

В течение 2018 года 12 тысяч родителей, которые не платят алименты для своих детей, были объявлены в розыск. Об этом сказала заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко на пресс-конференции в Киеве, восьмого ноября.

В Украине объявили в розыск 12 тысяч должников по алиментам

"Мы мониторим этот вопрос, получаем информацию от судебных органов таким образом, чтобы в рамках и способ возобновить соответствующие действия по отношению к должникам, таким образом обеспечивать экономические права наших детей на их надлежащее содержание", - отметила Глущенко.

По словам чиновницы, на данный момент исполнительные службы взыскали 3,8 млрд гривен алиментов в пользу 541 тысячи детей. 

Стоит отметить, что родителмя, не выплачивающим деньги на содержание своих детей, запрещено выезжать за границу, охотиться и управлять автомобилем. Кроме того, неплательщиков алиментов привлекают к общественным работам, если они не могут погасить долги.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", стала известна сумма взысканий с неплательщиков алиментов. Также было ужесточено законодательство по отношению к нарушителям.


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