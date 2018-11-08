В Украине объявили в розыск 12 тысяч должников по алиментам

В течение 2018 года 12 тысяч родителей, которые не платят алименты для своих детей, были объявлены в розыск. Об этом сказала заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко на пресс-конференции в Киеве, восьмого ноября.
"Мы мониторим этот вопрос, получаем информацию от судебных органов таким образом, чтобы в рамках и способ возобновить соответствующие действия по отношению к должникам, таким образом обеспечивать экономические права наших детей на их надлежащее содержание", - отметила Глущенко.
По словам чиновницы, на данный момент исполнительные службы взыскали 3,8 млрд гривен алиментов в пользу 541 тысячи детей.
Стоит отметить, что родителмя, не выплачивающим деньги на содержание своих детей, запрещено выезжать за границу, охотиться и управлять автомобилем. Кроме того, неплательщиков алиментов привлекают к общественным работам, если они не могут погасить долги.
Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", стала известна сумма взысканий с неплательщиков алиментов. Также было ужесточено законодательство по отношению к нарушителям.