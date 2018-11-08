В тюрьме умер один из самых опасных украинских маньяков

Информацию уже подтвердили в администрации Государственной криминально-исполнительной службы Украины Министерства Юстиции.

Ткач отбывал пожизненное за изнасилование и убийство нескольких десятков девочек и женщин в Днепропетровской и Запорожской областях. На данный момент подтверждены только 30, но считается, что их было больше.

Слушания по его делу тянулись около трех лет из-за комплексной психиатрической экспертизы, назначенной подсудимому. Однако, она подтвердила, что преступник психически здоров и способен отвечать за свои действия.

Отметим, что за совершенные Ткачом преступления наказание отбывали девять невиновных человек, один из которых покончил жизнь самоубийством.

Как сообщал ране "УРА-Информ", В Индии задержали разыскиваемого годами маньяка - "мстителя Шивы". Задержанный признался в убийстве 33 человек.