В Пакистане прошел суд над христианкой, обидевшей пророка Мухаммеда

Об этом сообщают международные СМИ.

Согласно информации, Биби взяли под стражу после ссоры с мусульманками. Во время работы женщина вместе с мусульманками выпила воды из общего ведра, чем, по мнению ее коллег, она осквернила воду, законы ислама и пророка.

Тем не менее, по словам очевидцев, в ответ Биби действительно допустила оскорбительные высказывания в адрес пророка Мухаммеда. В связи с этим в 2010 году ее обвинили в богохульстве и приговорили к смертной казни через повешение.

Но в этом году ее дело пересмотрели и суд оправдал Биби, признав, что ее вина не доказана. Однако освобождение женщины из тюрьмы решили отложить из соображений безопасности: вердикт Верховного суда вызвал критику со стороны исламистских движений. Исламисты организовали акции протеста, участники которых перекрыли дороги в нескольких городах страны, требуя смертной казни для христианки.

К слову, после приговора Биби в стране были убиты губернатор провинции Пенджаб Салман Тасиро и министр по делам меньшинств Шахбаз Бхатти, которые призывали смягчить наказание за богохульство.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Пакистане в своем доме был убит влиятельный религиозный муфтий Сами уль-Хака, возродивший организацю "Талибан".