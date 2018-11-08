11:36 08.11.2018 | Общество | Новости
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В Пакистане прошел суд над христианкой, обидевшей пророка Мухаммеда

Накануне в Пакистане прошел суд над 53-летней христианкой Асией Биби, которую обвинили в оскорблении исламского пророка. Жители хотели казнить женщину, но суд ее оправдал.

В Пакистане прошел суд над христианкой, обидевшей пророка Мухаммеда

Об этом сообщают международные СМИ.

Согласно информации, Биби взяли под стражу после ссоры с мусульманками. Во время работы женщина вместе с мусульманками выпила воды из общего ведра, чем, по мнению ее коллег, она осквернила воду, законы ислама и пророка.

Тем не менее, по словам очевидцев, в ответ Биби действительно допустила оскорбительные высказывания в адрес пророка Мухаммеда. В связи с этим в 2010 году ее обвинили в богохульстве и приговорили к смертной казни через повешение.

Но в этом году ее дело пересмотрели и суд оправдал Биби, признав, что ее вина не доказана. Однако освобождение женщины из тюрьмы решили отложить из соображений безопасности: вердикт Верховного суда вызвал критику со стороны исламистских движений. Исламисты организовали акции протеста, участники которых перекрыли дороги в нескольких городах страны, требуя смертной казни для христианки.

К слову, после приговора Биби в стране были убиты губернатор провинции Пенджаб Салман Тасиро и министр по делам меньшинств Шахбаз Бхатти, которые призывали смягчить наказание за богохульство.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  в Пакистане в своем доме был убит влиятельный  религиозный муфтий Сами уль-Хака, возродивший организацю "Талибан". 


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