В порты оккупированного Крыма в октябре незаконно вошли 20 судов, - МинВОТ

19 суден находились в водном пространстве полуострова под флагом РФ и одно – под флагом Сирийской Арабской Республики. В общей сложности эти судна совершили 45 заходов в порты Севастополя и Керчи.

Также сообщается о зафиксированных в акваториях портов Севастополя, Феодосии и Керчи судов, которые используются для стоянки. На четырех бортах были флаги РФ, и на одном – флаг Республики Коморских Островов.

На данный момент, согласно украинскому законодательству, порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым, являются закрытыми.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", российские боевики проводят обыски в Крыму. В частности, 11 мужчин в масках с нашивками ОМОНа на форме, пришли с обыском в дом крымского татарина Халила Аблямитова в четверг, 8 ноября.