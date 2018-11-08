11:15 08.11.2018 | Общество | Новости
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В Индонезии самолет при взлете врезался в мачту освещения

В среду, 7 ноября, во время взлета самолет индонезийкой авиакомпании Lion Air врезался в мачту освещения. Об этом сообщают индонезийские СМИ.

В Индонезии самолет при взлете врезался в мачту освещения

Инцидент произошел в аэропорту индонезийского города Бенкулу.  В результате происшествия вылетом Boeing 737 был выведен из строя. Никто из находившихся на борту 143 пассажиров и 78 членов экипажа не пострадал.

Рейс до Джакарты JT633 отложили. В компании авиаперевозчика сообщили, что ночью, 8 ноября, за пассажирами прилетел другой борт.

Стоит отметить, что авария произошла всего через девять дней после крушения самолета Boeing 737 того же авиаперевозчика. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в ночь на понедельник, 29 октября, в Индонезии пассажирский лайнер упал в море. Самолет исчез с радаров через 13 минут после взлета. Никто из находившихся на борту не выжил.


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