В Индонезии самолет при взлете врезался в мачту освещения

Инцидент произошел в аэропорту индонезийского города Бенкулу. В результате происшествия вылетом Boeing 737 был выведен из строя. Никто из находившихся на борту 143 пассажиров и 78 членов экипажа не пострадал.

Рейс до Джакарты JT633 отложили. В компании авиаперевозчика сообщили, что ночью, 8 ноября, за пассажирами прилетел другой борт.

Стоит отметить, что авария произошла всего через девять дней после крушения самолета Boeing 737 того же авиаперевозчика.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в ночь на понедельник, 29 октября, в Индонезии пассажирский лайнер упал в море. Самолет исчез с радаров через 13 минут после взлета. Никто из находившихся на борту не выжил.