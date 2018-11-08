В Чернобыле построят ветряную электростанцию

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

По словам министра, решение касается разрешения на разработку проекта землеустройства сразу на нескольких участках Киевской области, общая площадь, которых будет составлять около 7 га для строительства, эксплуатации зданий и сооружений объектов ветровой энергетики.

"Для Минприроды важно, что объекты возобновляемой энергетики не требовали постоянного присутствия людей и являются абсолютно безопасными для окружающей среды", - подчеркнул Семерак.

Кроме того, он рассказал, что совсем недавно правительство утвердило целый ряд решений, которые упростили условия ведения хозяйственной деятельности на этих территориях.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Чернобыле построят солнечную электростанию.