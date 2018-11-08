08:58 08.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Чернобыле построят ветряную электростанцию

Украинское правительство приняло решение о выделении земли на территории Чернобыльской зоны под строительство объектов для ветровой энергетики.

В Чернобыле построят ветряную электростанцию

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

По словам министра, решение касается разрешения на разработку проекта землеустройства сразу  на нескольких участках Киевской области, общая площадь, которых будет составлять около 7 га для строительства, эксплуатации зданий и сооружений объектов ветровой энергетики.

"Для Минприроды важно, что объекты возобновляемой энергетики не требовали постоянного присутствия людей и являются абсолютно безопасными для окружающей среды", - подчеркнул Семерак.

Кроме того, он рассказал, что совсем недавно правительство утвердило целый ряд решений, которые упростили условия ведения хозяйственной деятельности на этих территориях.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Чернобыле построят  солнечную электростанию


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