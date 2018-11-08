Украинские пенсионеры – миллионеры

Возьмем, например, Фудашкину Веру Юрьевну, пенсионер, долларовый миллионер, владеет компанией в Панаме (помните панамский скандал?), которая контролирует крупный алкогольный бизнес в Украине и России.

История пенсионера-миллионерши уходит в 1997 год, когда ее сын Денис Фудашкин приходит работать молодым юрисконсультом на АвтоЗАЗ, что в итоге и приведет его в систему распределения налогов в Украине.

Конечно, если вы не у власти, не занимаетесь расследованиями, не ведете бизнес, то вряд ли слышали о Денисе Фудашкине и ему подобных. Но они есть.

Стандартные экс-чиновники, чьи "руки нічого на крали", с безупречной интернет-репутацией, минимумом оформленной на них собственности и бизнеса, по декларации тоже все чисто (успел уйти с должности до заполнения декларации).

При этом, такие чиновники умудряются чувствовать себя безнаказанными за лоббирование интересов российских компаний в украинских госорганах и Верховной раде во время войны с агрессором. Ходят на соискание новых должностей лично к Игорю Райнину.

Переход от служения родине к ее продаже обычно происходит быстро и аргументируется фразой: "семью кормить надо было". Чаще всего это абсолютная правда, так как семья тоже успевает хлебнуть из корытца. Давайте смотреть на конкретном и не громком примере.

В 2005 году уроженец Запорожья Денис Александрович Фудашкин приходит на должность директора Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Украины.

В 2006 году он увольняется и под протекции Сергея Соболева (депутат БЮТ) пытается пройти в парламент от "Громадянський блок ПОРА-ПРП". Но нардепом он не становится и в 2007 возвращается в министерство на пост заместителя Министра финансов, который курирует деятельность налоговой службы и работает бок о бок с такими скандальными чиновниками как Олег Паракуда и Сергей Чекашкин.

Так продлится до 2010 года, когда со сменой власти Фудашкин официально уйдет из Минфина. В 2014 году он вернется на этот пост, но уже при министре финансов Александре Шлапаке.

Вопросы сбора налогов в историю персонажа тоже вернутся: при Януковиче он лично консультирует известного регионала Бориса Колесникова, а при Порошенко он снова всплывает в роли помощника скандального главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Кабинет Фудашкина – соседняя дверь от кабинета Насирова. Так нужно, потому что Денис подает и согласовывает, вернее проводит собеседования и «заносит» за назначение глав региональных руководителей налоговых и таможенных служб.

В настоящий момент Фудашкин консультирует главу парламентского комитета по вопросам налоговой политики – Нину Южанину.

Не сложно проследить, что приход-уход-рост на госслужбе в 2000-х связан с ассистированием тогдашнему главному финансисту Виктору Пинзенику.

Фудашкин работал на госслужбе именно в те годы, когда министром финансов был Пинзеник: в 2005-2006 и 2007-2009.

Молодого и перспективного Фудашкина создателю партии "Реформы и порядок" Виктору Пинзенику представил один из ее спонсоров, тогдашний директор АвтоЗАЗа Александр Сотников.

Во время работы Фудашкина в министерстве, его семья обзаводится элитной недвижимостью, недешевыми автомобилями – скромный автомобиль "Toyota Camry" для поездки на работу, и новенький "Jaguar XJ" для души. Советник стремительно наращивает бизнес, но как заведено у "белоручек", в налоговую декларацию чиновника попадает далеко не все.



Так, мама Дениса, заслуженный пенсионер, помимо прочего приобретает несколько элитных квартир в центре Киева: 3 комнатную квартиру по ул. Веденской и видовой пентхаус на ул. Дружбы народов (более 150 кв м). Ветеринарная клиника "Фауна" брата Дениса – Вадима Александровича Фудашкина – разворачивает активную деятельность в Запорожье.

Ко всему этому прилагается стандартный пакет "сытой жизни" – дорогие машины, рестораны, отдых заграницей на море. И да, винный бизнес на Черном море в Крыму. Даже после оккупации контроль за этим бизнесом сохраняется через ПАО "Керкинитида", которое и сейчас успешно работает в Евпатории и платит налоги в бюджет РФ.

Главой Наб Совета предприятия, работающего «в тылу врага» назначен Михаил Александрович Фудашкин. Однофамилец? Совпадение? Не думаю. Конечно же родственник – брат Дениса Александровича. К слову о родственниках в Москве, сестра Дениса занимает руководящий пост в правительстве Московской области.

Непосредственно изучение изменений собственников и акционеров ряда оффшорных компаний указывает, что среди контролеров винного бизнеса в Крыму есть и компания Sebgaf Inc., которая засветилась в Панамском скандале





К слову, компанией владеет мать Дениса, Фудашкина Вера Юрьевна, другие компании-контролеры показывают связь с братьями Балабатьками, бизнес-партнерами Фудашкина.

Интересно узнать каким образом, успешный чиновник зашел в крупный международный алкогольный бизнес? Все достаточно просто – Фудашкин курировал акцизный сбор, именно так он обменял услуги «крышевания» и лоббирования на долю в алкогольном бизнесе!

Но связь Фудашкина с российскими агрессорами не обрывается на оккупированной территории. Лобби интересов компаний с российским капиталом продолжается и в Украине.

Речь идет об украинском лотерейном бизнесе и известном российском бизнесмене Олеге Бойко, в чьих интересах поработал наш успешный чиновник. Так как игорный бизнес в Украине запрещен, то по факту сегодня остается только мгновенная государственная лотерея. Как писал Денис Бигус (Гроші) "Она государственная не потому, что государство к ней имеет хоть какое-то отношение. Государство просто выдает лицензию на деятельность. Никакого контроля за тем, что происходит дальше у государства нет и близко".

Сегодня легально существует тройка игроков лотерейного бизнеса – "Украинская национальная лотерея" (УНЛ), ООО "Патриот" и ООО "М.С.Л.". Только у них есть десятилетний опыт работы на рынке.

Последние две компании, "Патриот" и "М.С.Л.", с 2015 года находились под санкциями СБУ. Они входят в список 105 юридических лиц, ответственных за агрессию против Украины. Но несмотря на это, они продолжают работать.

А вот с мая-месяца этого года Совет национальной безопасности и обороны снял санкции с лотерейных игорных компаний. У "Патриота" и "М.С.Л." формально владельцы изменились. Но это только формально.

Одним из лоббистов ухода игорного бизнеса в лотерейный еще в период пребывания в Минфине во времена Юлии Тимошенко и был Денис Фудашкин, который имел отношение к запрету азартных игр. Именно он лично встречался и лоббировал интересы российского бизнесмена Бойко.

Лоббировал – иностранное слово, на нашем языке брал миллионные взятки. Именно его деятельность привела к переходу от многочисленных казино к лотерейному бизнесу, сократив официальное число участников рынка до трех вышеописанных и по сути создал монополию.

Работа в Минфине, органе, который регулирует лотерейный бизнес, позволила Фудашкину выступить посредником для проведения соответствующих изменений в законодательство и оказать значительную помощь российским компаниям в уничтожении мелких конкурентов на украинском рынке.

В правовом поле это не единственная его "заслуга". Частые визиты в Москву, с личного разрешения Юлии Тимошенко, "обмен опытом" и консультации по акцизному сбору с главой Минфина РФ Алексеем Кудриным и представителями силовых структур, участие в разработке важных налоговых изменений как Украины, так и РФ, видимо критически необходимы были российскому бизнесу и российским компаниям.

При этом уже сегодня "Консультант Севера" принимает активное участие в предоставлении советов главе комитета Верховного Совета Украины по вопросам налоговой и таможенной политики – Нине Южаниной.

Возникает вопрос – кому нужны такие консультатнты? Нужны ли такие "консультанты" нам с вами и Украине в это не простое для истории время? Следует отметить, что комитет Нины Петровны Южаниной стратегически важен в вопросах наполнения бюджета. Ведь бюджет Украины наполняется и за счет обычных украинцев.

И, кстати, субсидия маме-миллионеру Дениса Фудашкина тоже будет выплачиваться из гос бюджета…

Источник: Власти.нет