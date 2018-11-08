Театр на Подоле номинирован на европейскую архитектурную премию

Об этом сообщается на сайте архитектора театра Олега Дроздова.

Премия Еврокомиссии и Фундации Людвига Миса Ван дер Роэ – это премия, которой отмечают лучшие современные архитектурные произведения в Европе с целью стимулировать поиск новых концепций и технологий. Эту премию получают также молодые архитекторы, которые только начинают свою карьеру.

Премию присуждают каждые два года, начиная с 1988 года Награждают победителей в Барселоне, ведь именно там находится главный офис Фундации, которая названа именем немецкого архитектора-модерниста Людвига Миса ван дер Роэ.

В 2017 году главную награду премии Миса ван дер Роэ и 60 тыс. евро получил дуэт архитектурных бюро NL Architects и XVW Architectuur из Голландии за реконструкцию жилых апартаментов, построенных на окраине Амстердама в 1960-х годах и подлежащих сносу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", умер художественный руководитель ансамбля народного танца "Горицвіт" Львовского национального медицинского университета, балетмейстер, народный артист Украины Зенон Колобич.