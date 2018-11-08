08:45 08.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российские боевики проводят обыски в Крыму

Российские силовики, в частности, 11 мужчин в масках с нашивками ОМОНа на форме, пришли с обыском  в дом крымского татарина Халила Аблямитова. В доме находились еще пятеро.

Российские боевики проводят обыски в Крыму

Об этом сообщила группа правозащитников "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.

Обыск проводили на всей территории дома и двора, включая осмотр теплиц и прилегающих территорий.

Правозащитники сообщают, что сотрудники силовых структур увезли Аблялима Аблямитова, сына хозяина дома, в неизвестном направлении. Его отцу стало плохо. В связи с этим ему вызвали скорую помощь. О его состоянии пока неизвестно.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ"Меджлис крымскотатарского народа созывает конференцию делегатов Курултая VI созыва 12 ноября в Киеве.


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