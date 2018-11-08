02:05 08.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ректора Московской духовной академии не пустили в Украину

Украинские пограничники не разрешили ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию въехать на территорию страны.

Ректора Московской духовной академии не пустили в Украину

Об этом сообщил глава Cинодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

По его словам, ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия в среду, 7 ноября, не пустили в Киев. Инцидент произошел во время прохождения паспортного контроля. Известно, что владыка прилетел на актовый день Киевской духовной академии, который теперь пройдет без него

Напомним, как сообщал "УРА-Информ"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскрыл неожиданые детали разговора во время встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Согласно словам патриарха Кирилла, разговорпроходил слишком эмоционально, а глава Константинопольской церкви разговаривал с ним порой "не слишком по-братски". Вместе с тем он заверил, что пытался всяческим образом смягчить диалог. 


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