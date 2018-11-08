14:51 08.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Реальна ферма": Що чекає на гонорову ведучу у четвертому випуску? - ВІДЕО

Пригоди столичної кралі Анни Козлови у скаженому шоу "Реальна Ферма" тривають! Що чекає на гонорову ведучу у четвертому випуску? Не проґавте найцікавіші моменти агроісторії! Перше випробування – зарубати півня та приготувати для колег ситний обід. 

Чи зможе Анна подолати внутрішній страх і не зважити на любов до тварин? Але ж на фермі немає місця сентиментам… Бабуська-look або як київська журналістка з леді перевтілилася на сільську кухарку. Протистояння двох світів – гламурне рожеве пюре та яєчня у перчиках проти українського традиційного борщу. Хто стане переможцем у битві кулінарних титанів: досвідчена Леся чи епатажна Анна?

Знайомство з технікою неможливе без ганчірки та розпилювача. Анна розраховувала на тест-драйв з вітерцем, натомість отримала брудисько і втомлені руки. Завдання ускладнилося – як саме? Дивіться самі! Брудні танці відтепер асоціюватимуться зовсім з іншим… На великому тракторі у великому полі – брат Миколи Васильовича навчає ведучу премудростям роботи із агрономним велетнем. Чи вдалося новій тракторній королеві підкорити ниву?

Після важкого дня треба гарно відпочити – рибалка та одкровення Васильовича розчулили майбутню фермерку. День народження власника агрономного комплексу та нові завдання – усе найцікавіше невдовзі на "Першому Діловому" у шоу "Реальна ферма"! Дивіться щовівторка о 20:30 на телеканалі "Перший Діловий". Або ж підписуйтесь на наш Youtube-канал і спостерігайте як далі будуть розвиватися події. Повтори на каналі: четвер о 10:10, п’ятниця о 07:30, субота о 20:20, неділя о 13:30.


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