В парламенте утвердили новую модель налогообложения "евроблях"

Профильный комитет рекомендовал депутатам принять законопроекты о "Евробляхах" Профильный комитет парламента по вопросам налоговой и таможенной политики во вторник, 6 ноября, рекомендует Верховной раде Украины рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией.

В Афганистане стартовали парламентские выборы Сегодня, 20 октября в Афганистане в 33 участвующих в выборах провинциях начались "электроральные гонки" за право представлять регион в парламенте. Об этом передает Al Jazeera.