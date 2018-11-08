В парламенте утвердили новую модель налогообложения "евроблях"

В четверг, 8 ноября, парламент принял законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств". Об этом сообщают украинские СМИ.
Система налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства теперь заменится на систему налогообложения единицы легкового транспортного средства.
Стоит отметить, что законопроект поддержали 250 народных депутатов.
Как сообщал ранее "УРА-Информ", народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что для водителей на "евробляхах" будет действовать скидка, если они проведут растаможку автомобиля в течение 60 дней.