04:00 08.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Принцесса Японии посетит Украину

В феврале 2019 года Украину со своей коллекцией искусства посетит японская принцесса Такамадо. Принцесса приедет в Днепр по приглашению мэра города Бориса Филатова.

Принцесса Японии посетит Украину

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Фейсбук.

Отметим, что ранее мэр Днепра вместе со своей женой посетили Японию, где  были удостоены приема принцессы императорского дома Такамадо, с которой Филатов уже встречался несколько лет назад.

Несмотря на всю свою занятость, принцесса Такамадо провела с украинской семьей неофициальную встречу - совместный ужин, в ходе которой мэр Днепра пригласил ее императорское высочество посетить его родной город. На что принцесса ответила согласием.

"Вчера она дала согласие на свой визит в Днепр. Совсем скоро, в феврале следующего года. Принцесса готова привезти в Украину свою коллекцию искусства. Я не знаю, что я должен буду сделать, чтобы организовать этот визит. Но я разобьюсь в лепешку , чтобы он состоялся ", - подчеркнул  Филатов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в одной из квартир по улице Рабочей Чечеловского района города Днепр произошел пожар, жертвами которого стали хозяева жилья. 


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