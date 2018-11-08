Принцесса Японии посетит Украину

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Фейсбук.

Отметим, что ранее мэр Днепра вместе со своей женой посетили Японию, где были удостоены приема принцессы императорского дома Такамадо, с которой Филатов уже встречался несколько лет назад.

Несмотря на всю свою занятость, принцесса Такамадо провела с украинской семьей неофициальную встречу - совместный ужин, в ходе которой мэр Днепра пригласил ее императорское высочество посетить его родной город. На что принцесса ответила согласием.

"Вчера она дала согласие на свой визит в Днепр. Совсем скоро, в феврале следующего года. Принцесса готова привезти в Украину свою коллекцию искусства. Я не знаю, что я должен буду сделать, чтобы организовать этот визит. Но я разобьюсь в лепешку , чтобы он состоялся ", - подчеркнул Филатов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в одной из квартир по улице Рабочей Чечеловского района города Днепр произошел пожар, жертвами которого стали хозяева жилья.