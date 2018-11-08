Полиция начнет проверки "евроблях" через 180 дней после вступления закона в силу, - Южанина

В законе подробно расписана процедура проверки. Патрульные будут проверять, соответствует ли управление автомобилем действующему закону. Об этом в четверг, 8 ноября, рассказала журналистам председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, полицейские вправе остановить любой автомобиль на европейской регистрации, поскольку машиной может управлять гражданин Украины. Здесь и наступает административная ответственность, которая накладывается именно Нацполицией, - пояснила народный депутат, добавив, что таможенники, пограничники и полиция будут иметь доступ к общей базе автомобилей, которые были ввезены на территорию Украины.

Будет создана единая информационная база по автомобилям. Все они будут помещены в таможенный режим временного ввоза или транзита. Этим проектом закона мы вносим изменения в законодательство для того, чтобы остановка такого автомобиля патрульным полицейским стала возможной, - отметила Южанина, добавив, что информация о том, что таким автомобилем управляет резидент Украины, будет зафиксирована в единой базе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 ноября 2018 года Верховная рада приняла во втором чтении второй законопроект из пакета законов о " евробляхах" - №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины". В документе предусмотрены штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на "евробляхах" в режиме транзита.