Названы три области, в которых подготовка к зиме на критическом уровне

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время совещания о состоянии подготовки автомобильных дорог государственного значения к осенне-зимнему периоду 2018-2019.

По его словам, в данное время в Николаевской, Киевской и Житомирской областях готовность местных служб к зиме на критически низком уровне. В связи с этим необходимо в кратчайшие сроки создать детализированные технологические карты обслуживания дорог на осенне-зимний период.

На сегодняшний день для содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения в осенне-зимний период заготовлено от общей потребности около 64% технической соли, 67% фрикционных материалов, 82% техники и 79% навесного оборудования для уборки дорог.

"Укравтодор и местные службы автомобильных дорог, вместе с местными ОГА должны до 15 ноября разработать и предоставить в Министерство инфраструктуры детализированные технологические карты обслуживания по всем участкам дорог", - говорится в сообщении.

Заместитель министра также добавил важность четкой коммуникации и взаимодействия между всеми дорожными службами, ведомствами и оперативными штабами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", этой зимой температура воздуха преимущественно будет теплой и обильных осадков не предвидится.