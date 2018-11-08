19:51 08.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Названы три области, в которых подготовка к зиме на критическом уровне

По состоянию на восьмое ноября 2018 года, подготовка украинских городов к зиме идет по плану, хотя есть и отстающие регионы. 

Названы три области, в которых подготовка к зиме на критическом уровне

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время совещания о состоянии подготовки автомобильных дорог государственного значения к осенне-зимнему периоду 2018-2019.

По его словам, в данное время в Николаевской, Киевской и Житомирской областях готовность местных служб к зиме на критически низком уровне. В связи с этим необходимо в кратчайшие сроки создать детализированные технологические карты обслуживания дорог на осенне-зимний период. 

На сегодняшний день для содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения в осенне-зимний период заготовлено от общей потребности около 64% технической соли, 67% фрикционных материалов, 82% техники и 79% навесного оборудования для уборки дорог.

"Укравтодор и местные службы автомобильных дорог, вместе с местными ОГА должны до 15 ноября разработать и предоставить в Министерство инфраструктуры детализированные технологические карты обслуживания по всем участкам дорог", - говорится в сообщении.

Заместитель министра также добавил важность четкой коммуникации и взаимодействия между всеми дорожными службами, ведомствами и оперативными штабами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", этой зимой температура воздуха преимущественно будет теплой и обильных осадков не предвидится. 


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