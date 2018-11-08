13:26 08.11.2018 | Общество | Новости
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Стрельба в Лос-Анджелесе: нападавший погиб

Полиция Калифорнии сообщила о гибели стрелка, ранившего 11 человек в ресторане в Таузенд-Оксе. Об этом сообщают американские СМИ.

Стрельба в Лос-Анджелесе: нападавший погиб

Мужчина открыл стрельбу по посетителям в заведении Borderline Bar & Gril в городе, что в 40 милях от Лос-Анджелеса. Шериф округа Вентура Эрик Бушоу, заявил, что нападавший погиб внутри ресторана.

По данным полиции, стрелявший совершил приблизительно 30 выстрелов. Очевидцы заявляют, что нападавшим был мужчина старше 20 лет, ближневосточной внешности с бородой. В ходе перестрелки пострадало более десятка человек, ранение получил заместитель местного шерифа.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в ресторане под Лос-Анджелесо произошла стрельба. Раненные выбегали из заведения, стараясь скрыться на ближайшей заправке.


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