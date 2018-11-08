Стрельба в Лос-Анджелесе: нападавший погиб

Мужчина открыл стрельбу по посетителям в заведении Borderline Bar & Gril в городе, что в 40 милях от Лос-Анджелеса. Шериф округа Вентура Эрик Бушоу, заявил, что нападавший погиб внутри ресторана.

По данным полиции, стрелявший совершил приблизительно 30 выстрелов. Очевидцы заявляют, что нападавшим был мужчина старше 20 лет, ближневосточной внешности с бородой. В ходе перестрелки пострадало более десятка человек, ранение получил заместитель местного шерифа.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в ресторане под Лос-Анджелесо произошла стрельба. Раненные выбегали из заведения, стараясь скрыться на ближайшей заправке.