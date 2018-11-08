10:13 08.11.2018 | Общество | Новости
100207407:di

Из жизни ушел известный французский композитор

Знаменитый композитор Франсис Ле умер на 87-м году жизни во Франции.

Из жизни ушел известный французский композитор

Об этом сообщил мэр города Ницца Кристиан Эстрози в своем блоге в Twitter.

Франсис Ле - лауреат премии Оскар 1970 за музыку к американскому фильму История любви. Всего он написал более 60 саундтреков к фильмам, в том числе к лентам "Мужчина и женщина" и "Пассажир дождя".

Он писал музыку к песням Эдит Пиаф, Жюльетт Греко, Ива Монтана, Мирей Матье, Джонни Холлидея, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", известный российский композитор Владимир Бородин трагически погиб в автокатастрофе. Ему было 52 года.


Поделиться
Читайте также:
 
Додона могут привлечь к ответственности за отказ подписывать закон Канада намерена наладить оборонное сотрудничество с Украиной Япония назвала незаконными выборы на Донбассе Американский штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив