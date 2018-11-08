Из жизни ушел известный французский композитор

Знаменитый композитор Франсис Ле умер на 87-м году жизни во Франции.
Об этом сообщил мэр города Ницца Кристиан Эстрози в своем блоге в Twitter.
Франсис Ле - лауреат премии Оскар 1970 за музыку к американскому фильму История любви. Всего он написал более 60 саундтреков к фильмам, в том числе к лентам "Мужчина и женщина" и "Пассажир дождя".
Он писал музыку к песням Эдит Пиаф, Жюльетт Греко, Ива Монтана, Мирей Матье, Джонни Холлидея, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", известный российский композитор Владимир Бородин трагически погиб в автокатастрофе. Ему было 52 года.