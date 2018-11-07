14:27 07.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четверг пройдут испытания первого в Украине тепловоза General Electric

Завтра, 8 ноября, первый в Украине тепловоз GE выйдет на рельсы, чтобы провести испытание в реальных условиях. Об этом пишет руководитель ПАТ "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей страничке в Facebook .

В четверг пройдут испытания первого в Украине тепловоза General Electric

По словам чиновника, новый тепловоз "Тризуб" проедет расстояние 150 км. Его присоединят к грузовому поезду на участке Кременчуг-Ромодан. Руководить поездом будет бригада из Мелитопольского депо. Работники изучали особенности работы ТЕ33АС в Казахстане.

"На сегодня 15 новых локомотивов производства GE уже в Украине на доукомплектации. Все четко по контракту. Еще 15 получим в первом квартале 2019 года", – добавил Кравцов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", "Укрзализныця" повысит плату за перевозки вагонов-зерновозов на 48%. К слову, это уже четвёртое повышение транспортировки зерновых грузов за последний год.

 


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