Во вторник на Донбассе ранен один украинский военный

Боевики десять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом один раз боевики применяли вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В результате боевых действий один военнослужащий получил ранение. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центре штаба операции Объединенных сил, противник вчера обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.

На Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка боевики применяли минометы калибра 82-мм.

Для огневого воздействия, оккупанты, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации

По данным украинской разведки, за минувшие сутки двое боевика было уничтожено, еще двое - получили ранения.

В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям не открывал.

Напомним, за минувшие сутки, понедельник, 5 ноября, боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом один раз боевики применяли вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано.