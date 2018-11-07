08:32 07.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник на Донбассе ранен один украинский военный

Минувшие сутки вторник, 6 ноября, были неспокойными на территории временно оккупированного Донбасса.

Во вторник на Донбассе ранен один украинский военный

Боевики десять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом один раз боевики применяли вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В результате боевых действий один военнослужащий получил ранение. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центре штаба операции Объединенных сил, противник вчера обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.

На Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка боевики применяли минометы калибра 82-мм.

Для огневого воздействия, оккупанты, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации

По данным украинской разведки, за минувшие сутки двое боевика было уничтожено, еще двое - получили ранения.

В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям не открывал.

Напомним, за минувшие сутки, понедельник, 5 ноября, боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом один раз боевики применяли вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано.


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