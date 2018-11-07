04:00 07.11.2018 | Общество | Новости
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Ватикан и РПЦ обменяются дружескими визитами

Делегации Русской Православной Церкви и Святого престола совершат взаимные визиты в феврале. Встречи приурочены к третьей годовщине первой в истории встречи Патриарха Кирилла и папы Римского.

Ватикан и РПЦ обменяются дружескими визитами

Об этом сообщил апостольский нунций в Москве Челестино Мильоре.

В феврале будет отмечаться три года со дня встречи в Гаване. По этому случаю  в Москве, конечно, будет делегация из Ватикана, и российская делегация приедет в Рим. Также сборы двусторонней комиссии по культуре.

К слову, первая в истории встреча предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска прошла в феврале 2016 года на Кубе.

 В конце октября глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион посетил Рим с рабочим визитом. В ходе поездки он провел встречу с Папой Римским Франциском, на которой  была затронута тема церковной ситуации в Украине.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскрыл неожиданые детали разговора во время встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем.


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