Ватикан и РПЦ обменяются дружескими визитами

Об этом сообщил апостольский нунций в Москве Челестино Мильоре.

В феврале будет отмечаться три года со дня встречи в Гаване. По этому случаю в Москве, конечно, будет делегация из Ватикана, и российская делегация приедет в Рим. Также сборы двусторонней комиссии по культуре.

К слову, первая в истории встреча предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска прошла в феврале 2016 года на Кубе.

В конце октября глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион посетил Рим с рабочим визитом. В ходе поездки он провел встречу с Папой Римским Франциском, на которой была затронута тема церковной ситуации в Украине.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскрыл неожиданые детали разговора во время встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем.