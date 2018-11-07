В Украине в среду сохраняется теплая, как для ноября, погода

Практически на всей территории страны погода по-прежнему будет теплой, хотя в некоторых районах температура воздуха немного снизится. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздух днем составит 7-12 градусов тепла.

В Киеве сегодня утром небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Осадков сегодня синоптики не обещают. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью опустится до 0-2 градусов. Днем потеплеет до 8-10 градусов.

На западе Украины также сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов, в Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях 11-19 градусов.

На севере Украины осадков синоптики также не обещают. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градуса, в Житомирской области от 0 до плюс 5 градусов. Днем потеплеет до 6-12 градусов.

В центре страны переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 5 градусов. Днем потеплеет до 7-12 градусов.

На востоке Украины в среду без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов.

На юге страны сегодня сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, а в Одесской области от 1 до 6 градусов. Днем потеплеет до 7-13 градусов.

В Крыму в среду теплая и сухая погода. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.

Народный прогноз: 7 ноября почитается память святых Маркиана и Мартирия. Наши предки обратили внимание на то, что утром этого дня или дождем заливает, или снегом заметает, так же был возможен и туман. В прежние времена говорили, что в ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются.