20:59 07.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207375:Polishuk

В Украине теперь подать заявление на оформление биометрических паспортов можно онлайн

С сегодняшнего дня, среды, 7 ноября, в Украине можно будет заполнять заявление на оформление биометрического паспорта в режиме онлайн.

В Украине теперь подать заявление на оформление биометрических паспортов можно онлайн

Сегодня заработал еще один электронный сервис - онлайн-регистрация биометрических документов. Как пояснил на брифинге в Киеве глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, речь не идет о полном оформлении документов через Интернет.

Для оформления документа человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев, однако сервис уменьшит время ожидания время пребывания и поможет увеличить количество граждан по оформлению этих документов, сказал глава миграционной службы.

При этом Соколюк заверил, что данные заполненной анкеты не будут сохраняться на серверах миграционной службы, а останутся в виде QR-кода или распечатки у гражданина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Украине начал действовать закон об электронных доверительных услугах, позволяющий гражданам идентифицировать себя с помощью мобильного телефона. Об этом на своей страничке в Facebook написал министр юстиции Павел Петренко. Для того, чтобы воспользоваться инновацией, нужно обратиться к оператору мобильной связи, предоставить ему паспортные данные и номер идентификационного код и получить новую SIM-карту.


Поделиться
Читайте также:
 
Кабмин создал Фонд развития инноваций Суд продлил Зайцевой и Дронову содержание под стражей Нацбанк на четверг вновь поднял курс гривны Баварский союзник Меркель намерен покинуть пост главы ХСС - СМИ
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив