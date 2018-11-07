В Украине теперь подать заявление на оформление биометрических паспортов можно онлайн

Сегодня заработал еще один электронный сервис - онлайн-регистрация биометрических документов. Как пояснил на брифинге в Киеве глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, речь не идет о полном оформлении документов через Интернет.

Для оформления документа человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев, однако сервис уменьшит время ожидания время пребывания и поможет увеличить количество граждан по оформлению этих документов, сказал глава миграционной службы.

При этом Соколюк заверил, что данные заполненной анкеты не будут сохраняться на серверах миграционной службы, а останутся в виде QR-кода или распечатки у гражданина.